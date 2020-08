Conte-Inter, giornata decisiva: le richieste dell’allenatore nerazzurro (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte tiene il mondo Inter sulle spine. L'allenatore nerazzurro dopo la finale di Europa League ha rilasciato dichiarazioni che lasciavano intendere un suo addio, ma l'incontro con Zhang può far cambiare idea all'ex Juve.Conte - Inter, giornata decisivacaption id="attachment 1010693" align="alignnone" width="300" Conte - Zhang (Getty Images)/captionIl 25 agosto è una data fondamentale per la prossima stagione nerazzurra. Dall'incontro con i vertici nerazzurri e Conte si capirà chi sarà sulla panchina nerazzurra tra 25 giorni, data di inizio del campionato. Secondo quanto riportato da sportmediaset, Conte avrebbe avanzato qualche richiesta per convincerlo a rimanere: si parte ... Leggi su itasportpress

