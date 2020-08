Confintesa “Unico patto sociale che può salvare Italia è partecipazione” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Confintesa non può che guardare con interesse alla proposta avanzata al Governo dal Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, relativa alla necessità di mettere intorno ad un tavolo organizzazioni sindacali e datoriali per un patto sociale forte per la crescita e l'occupazione”. Lo afferma in una nota il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Confindustria.“Confintesa ritiene che il pericolo, paventato da Bonomi, dell'aumento di un milione di disoccupati a settembre sia un fatto reale che non può che essere affrontato da imprese e lavoratori e Governo insieme in un clima di reale partecipazione che tenga presente principalmente gli interessi del Paese. A tal ... Leggi su liberoquotidiano

