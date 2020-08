Confesercenti Viterbo. Decreto Agosto, in vigore le nuove misure (Di martedì 25 agosto 2020) STANZIATI ULTERIORI 25 MILIARDI DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA DEL PAESE NewTuscia - Viterbo - "Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, a sostegno dell'economia del Paese, colpita dall'emergenza Covid". Una nota del Ministero ... Leggi su newtuscia

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Viterbo Confesercenti Viterbo. Decreto Agosto, in vigore le nuove misure | NewTuscia Confesercenti Viterbo. Decreto Agosto, in vigore le nuove misure

NewTuscia – VITERBO – “Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, a sostegno dell’economia del Paese, colpita ...

Fiera di Santa Rosa annullata per il coronavirus. Confesercenti: "Se continua così chiudiamo"

Annullata la fiera di Santa Rosa, ma Confesercenti insorge. “Molte imprese, a fronte di tale situazione, - afferma il presidente nazionale di Anva Confesercenti Mauro Innocenti, in una lettera inviata ...

NewTuscia – VITERBO – “Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, a sostegno dell’economia del Paese, colpita ...Annullata la fiera di Santa Rosa, ma Confesercenti insorge. “Molte imprese, a fronte di tale situazione, - afferma il presidente nazionale di Anva Confesercenti Mauro Innocenti, in una lettera inviata ...