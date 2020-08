Conferenza stampa Pirlo LIVE: «Voglio riportare un pò di entusiasmo» (Di martedì 25 agosto 2020) Conferenza stampa Pirlo: le parole del neo tecnico della Juventus nel giorno della sua presentazione ufficiale ai media Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, parlerà tra poco in Conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale ai media. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: STILE DI GIOCO – «Voglio riportare un pò di entusiasmo che è mancato nell’ultimo periodo. Voglio portare un calcio propositivo con grande padronanza del gioco come ho detto ieri ai ragazzi. Gli ho anche detto che Voglio sempre la palla tra i piedi e che bisogna recuperarlo velocemente. Queste sono le cose importanti. I giocatori andranno sfruttati per quelli ... Leggi su calcionews24

Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - sscnapoli : Tutto pronto al Palasport di Castel di Sangro. Domani alle 15 conferenza stampa con @ADeLaurentiis, Gattuso, Caruso… - AleshV : RT @DiMarzio: ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - dasimionato : RT @Capezzone: +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No conferenza stam… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Diretta Juve, Pirlo in conferenza stampa Corriere dello Sport RD Congo annuncia fine dell'epidemia di morbillo

Roma, 25 ago. (askanews) - Il ministro della Salute congolese ha dichiarato martedì 25 agosto a Kinshasa la fine di una letale epidemia di morbillo che ha ucciso, in due anni, più di 7.000 bambini sot ...

Coronavirus, ultime notizie. Onu, a rischio 120 milioni di posti nel turismo. Spagna schiera l’esercito

L'impatto del coronavirus sul turismo è stato ''devastante''. L'analisi arriva dalle Nazioni Unite che rilevano come nei primi cinque mesi del 2020 gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti ...

Roma, 25 ago. (askanews) - Il ministro della Salute congolese ha dichiarato martedì 25 agosto a Kinshasa la fine di una letale epidemia di morbillo che ha ucciso, in due anni, più di 7.000 bambini sot ...L'impatto del coronavirus sul turismo è stato ''devastante''. L'analisi arriva dalle Nazioni Unite che rilevano come nei primi cinque mesi del 2020 gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti ...