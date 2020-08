Conferenza stampa Pirlo LIVE: le parole del neo tecnico della Juventus (Di martedì 25 agosto 2020) Conferenza stampa Pirlo: le parole del neo tecnico della Juventus nel giorno della sua presentazione ufficiale ai media Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, parlerà tra poco in Conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale ai media. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: XXXX – « » XXXX – « » XXXX – « » XXXX – « » XXXX – « » XXXX – « » Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - sscnapoli : Tutto pronto al Palasport di Castel di Sangro. Domani alle 15 conferenza stampa con @ADeLaurentiis, Gattuso, Caruso… - damianogeroldi : @GiuSette7 io ho le cuffie “per selezionare una colonnasonora per un filmato aziendale” e in alto a sx schermino con conferenza stampa. - etolosomaM : Uagliù ma questo col Mandolino alla conferenza stampa?! Io non ce la faccio... -