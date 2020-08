Completamente nuda sul letto, a coprirla solo... Belen, la foto proibita che infiamma i fan: mai visto niente di simile | Guarda (Di martedì 25 agosto 2020) Belen Rodriguez infiamma ancora il web. La showgirl argentina, dopo l'addio a Stefano De Martino, si è data alle vacanze. Qui ogni momento è immortalato con uno scatto infuocato. L'ultimo? Lei Completamente nuda sul letto, coperta giusto da un micro-slip. La Rodriguez sembra aver chiuso definitivamente con l'ex marito. Il bacio in copertina di Vero tra la modella e Antonino Spinalbese, l'hairstylist milanese volato fino a Ibiza per stare con lei, non lascerebbe spazio a dubbi. Così come le numerose foto che la ritraggono sempre più sexy, pronta quasi a una nuova avventura dopo i gossip estivi che l'hanno vista protagonista. Leggi su liberoquotidiano

paperopaperoga : @NaliOfficial Sono completamente presa dalla tua meravigliosa voce e da questa canzone stupenda!!!! ???? Sei tornata… - _c_yoshi : @LaPandina Davanti lo specchio, completamente nuda - marcos82 : @DunPiteog Beh, Chanel indossa un costume che le piace, con il consenso dei genitori, su una spiaggia pubblica, Ila… - ssheeranvoice : La prossima volta al mare ci vado completamente nuda diocan - fuocoefiamme74 : @Cinzialaporcona Ti piace stare completamente nuda! Anche a noi! -

Ultime Notizie dalla rete : Completamente nuda Emily Ratajkowski distesa sul letto completamente nuda, web in tilt – FOTO Yeslife Belen Rodriguez, la foto che infiamma i fan: completamente nuda sul letto, a coprirla solo...

Belen Rodriguez infiamma ancora il web. La showgirl argentina, dopo l'addio a Stefano De Martino, si è data alle vacanze. Qui ogni momento è immortalato con uno scatto infuocato. L'ultimo? Lei complet ...

Chanel Totti in copertina accende l'ira dei genitori: "Si mercifica il corpo delle adolescenti"

Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del ...

Belen Rodriguez infiamma ancora il web. La showgirl argentina, dopo l'addio a Stefano De Martino, si è data alle vacanze. Qui ogni momento è immortalato con uno scatto infuocato. L'ultimo? Lei complet ...Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del ...