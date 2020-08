‘Col taglio degli eletti il parlamento funzionerà meglio, anche senza correttivi’. L’ex presidente della Consulta Onida si schiera per il Sì (Di martedì 25 agosto 2020) “Con il taglio dei parlamentari le Camere potrebbero funzionare meglio”, in caso di vittoria del Sì non si rischia alcuno “squilibrio costituzionale”, mentre i correttivi – auspicati sui quali Zingaretti ha vincolato il sì del partito al referendum – “non sono indispensabili”. In un colloquio con Repubblica, Valerio Onida smonta punto per punto le tesi di chi è deciso a votare No, il 20-21 settembre, alla Consultazione sulla riduzione del numero dei parlamentari. E contesta pure la tesi dello “squilibrio costituzionale” sostenute dallo stesso giornale che lo intervista. Giudice costituzionale per un decennio, presidente della Consulta dal 2004 al 2005 e professore emerito di Diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano

