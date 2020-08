Claudio Borghi, Lega: "Il Sì al referendum delegittima la politica" (Di martedì 25 agosto 2020) “Sono convinto che la vittoria del No farebbe cadere questo governo e rappresenterebbe la fine di una stagione, iniziata nel ’92, di delegittimazione della politica a favore della tecnocrazia”. Claudio Borghi, deputato leghista, componente della commissione Bilancio di cui è stato presidente, consigliere economico di Matteo Salvini, euroscettico convinto, al referendum di settembre voterà No. Per convinzioni di lunga durata: “Ho sempre detto che delegittimare i rappresentanti dei cittadini da parte dei cittadini non era una buona idea”. Ma anche con la speranza di mandare a casa Pd e M5S: “Sarebbe la ciliegina sulla torta”. Onorevole Borghi, conferma che voterà No al referendum di ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : Nessuna autorizzazione esplicita. Nessun dettaglio sulle caratteristiche del prestito. Non si sanno scadenza, tasso… - borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - borghi_claudio : Toh, è sparito il tweet di #Berizzi - giusmansi : RT @1237171aa: Mi piacerebbe sapere quanti leghisti, fdi o forza Italia voteranno si o no. Ci proviamo? Potete ritweettare? Grazie @LorS… - lacivettagufa : RT @Marko61206974: @1237171aa @LorStecchetti @DavideFalchieri @GuidoCrosetto @Gigadesires @a_meluzzi @borghi_claudio @AzzurraBarbuto @Colui… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Borghi Claudio Borghi, Lega: "Il Sì al referendum delegittima la politica" L'HuffPost Claudio Borghi, Lega: "Il Sì al referendum delegittima la politica"

“Sono convinto che la vittoria del No farebbe cadere questo governo e rappresenterebbe la fine di una stagione, iniziata nel ’92, di delegittimazione della politica a favore della tecnocrazia”. Claudi ...

Rassegna delle riviste di politica e storia

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...

“Sono convinto che la vittoria del No farebbe cadere questo governo e rappresenterebbe la fine di una stagione, iniziata nel ’92, di delegittimazione della politica a favore della tecnocrazia”. Claudi ...05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...