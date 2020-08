Claudia Schiffer festeggia 50 anni ed è la top model di sempre (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Claudia Schiffer ha appena festeggiato i 50 anni, mezzo secolo ma che non dimostra per niente. Le Foto e i video postati sul suo profilo Instagram mostrano una bellezza intatta per la top model che a 17 anni fece impazzire il mondo della moda. Capelli sempre lunghi e biondi, un abito blu elettrico che poche possono indossare e le candeline da spegnere per i suoi tantissimi fan. Il tempo per Claudia Schiffer sembra davvero non passare mai, avrà i suoi segreti di bellezza ma spiega che per lei è una gioia festeggiare i 50 anni, perché è felice e sicura di se stessa come mai prima. Non ha bisogno di sentirsi più giovane, desidera il presente che vive ogni ... Leggi su ultimenotizieflash

