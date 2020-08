Cinema e arte, la bellezza al centro degli incontri del Salotto della Sfinge (Di martedì 25 agosto 2020) di Marco Milano Al via la seconda edizione della rassegna “Il Salotto della Sfinge” a Villa San Michele. Dal 29 agosto al 1° settembre incontri di Cinema, letteratura e arte sul tema della bellezza. Per l’occasione sbarcheranno sull’isola azzurra ospiti del calibro di Pappi Corsicato, Paolo Stella, Bianca Nappi, Phaim Bhuiyan, Annamaria Alois, Pasquale Salzano. Taglia, dunque, il nastro inaugurale la nuova edizione della rassegna “Il Salotto della Sfinge” organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, dei comuni isolani e in collaborazione con ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Cinema arte Cinema e arte, la bellezza al centro degli incontri del Salotto della Sfinge Il Denaro Microspettacoli di arte popolare e di strada a San Marino

SAN MARINO, 25 AGO - A San Marino c'è il festival più piccolo del mondo, 'Artisti in Casa': da dieci anni trasforma le abitazioni dei mille abitanti del borgo di Montegiardino, i loro salotti, balconi ...

Premio alle Arti: madrina Sissi Martina Palladini Farruggia

Tutto pronto per la prima edizione del Premio alle Arti, l’evento dedicato alle Eccellenze Nazionali e Internazionali, (moda, fashion, arti, design, cinema, musica, giornalismo). I premiati riceverann ...

