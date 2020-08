Ciclismo, il caso Oscar Gatto fa ammattire la Bora: l’esito dei tamponi è paradossale (Di martedì 25 agosto 2020) Una vicenda davvero paradossale ha colpito la Bora-hansgrohe, costretta a saltare il GP di Plouay per la positività di Oscar Gatto al Coronavirus. Il corridore italiano, grande amico di Peter Sagan, è risultato positivo al Covid-19 dopo un test effettuato tre giorni nello stesso laBoratorio in cui, una settimana fa, il tampone aveva dato esito negativo. Joern Pollex/Getty ImagesInformato insieme alla sua squadra prima della corsa francese, l’intero team non prende parte all’evento e viene sottoposto a nuovi test, compreso il personale. La sorpresa è dietro l’angolo, visto che tutti risultano negativi compreso Oscar Gatto. Una situazione grottesca, che spinge il corridore a sottoporsi ad un altro tampone, il cui esito dovrebbe ... Leggi su sportfair

Ralph Denk non è uomo che parla a caso: il team manager della Bora Hansgrohe, che ha fatto diventare in pochi anni una piccola formazione Continental tedesca in una delle migliori cinque squadre al mo ...

Incidenti stradali. Mai così bassi i morti negli ultimi dieci anni. Aumentano le vittime tra ciclisti e motociclisti

Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6 ...

