Christiana Pedersoli presenta il libro sul papà Bud Spencer (Di martedì 25 agosto 2020) Il libro “Bud. Un papà per gigante” di Christiana Pedersoli, edito da Giunti, sarà presentato il 28 agosto a Passaggi Festival della Saggistica a Fano “Inizialmente non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro. È stato più un viaggio introspettivo, un bisogno di mettere per iscritto i miei ricordi, i nostri momenti passati insieme, degli aneddoti di vita.… L'articolo Christiana Pedersoli presenta il libro sul papà Bud Spencer Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

