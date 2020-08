Chiude anche il Sottovento, altro locale della movida in Costa Smeralda: il titolare ricoverato per Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Non è solo la situazione del Billionaire a tenere con il fiato sospeso. Se nel locale di Briatore (attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano) a Porto Cervo sono stati trovati 60 dipendenti (su 90 tamponi processati) positivi al Coronavirus, c’è anche un altro noto locale della movida in Costa Smeralda ad aver chiuso i battenti dopo che il suo proprietario è stato ricoverato con sintomatologia grave all’ospedale di Sassari. Si tratta del Sottovento, club esclusivo molto frequentato da vip e calciatori nella zona Nord della Sardegna. LEGGI anche > L’Espresso rivela: «Briatore ricoverato per ... Leggi su giornalettismo

