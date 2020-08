Chi ha inventato il gelato, le origini e la vera storia (Di martedì 25 agosto 2020) Il gelato è un alimento consumato specialmente in estate, goloso e rinfrescante. Non si sa, però, chi sia stato ad inventarlo. C’è chi pensa sia stato creato niente di meno che da Isacco, come riportato nella Bibbia che narra di un “mangia e bevi” composto da latte di capra misto a neve offerto proprio da Isacco ad Abramo. C’è chi invece attribuisce la paternità del dessert freddo agli Antichi Romani. Le origini del gelato artigianale Nel 500, a Firenze, venne creato il primo vero e proprio gelato utilizzando sia il latte che la panna e le uova, per mano dell’architetto Bernardo Buontalenti. La prima gelateria a diffondere questo prodotto fu creata da un altro italiano, il palermitano Francesco Procopio dei Coltelli. L’uomo, dopo essersi ... Leggi su quotidianpost

antaronn : @Andreav35296822 @BarbaraRosset18 @r_portoghesi Su tutto questo, vi si aggiunge un vero e proprio astio per chi pro… - j9ngh67nn : buongiorno chi cazzo ha inventato i cani che abbaiano la mattina e ti fanno svegliare? oggi sono incazzata - UGHOPEWRLD : quindi in sostanza chi faceva gli update si è inventato tutto ok meraviglioso - la_sfigaTTa : @blunoneuncolore Ma la colpa è di tutti gli altri sempre, mai nostra, in questo caso di chi ha inventato questi tap… - QuotidianPost : Chi ha inventato e fondato Google? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi inventato Chi ha inventato i banchi di scuola? Focus Junior Coronavirus, l’ex miss Jennifer Erhabor si inventa i tamponi a domicilio: «Anche 25 in un giorno»

«Sono Jennifer Erhabor, con chi parlo? Mi chiami più tardi ora devo correre». Di tempo ne ha pochissimo. Corre da un paziente all’altro. Da un paio di settimane porta con sé i tamponi anti-Covid. Li ...

Non cambiamo i colori alla storia, per favore

Sono un avidissimo spettatore di programmi di divulgazione storica in tivù. I filmati d'epoca sollecitano in me un appetito bulimico, non ne ho mai abbastanza. Ultimamente, mi vengono serviti piatti m ...

«Sono Jennifer Erhabor, con chi parlo? Mi chiami più tardi ora devo correre». Di tempo ne ha pochissimo. Corre da un paziente all’altro. Da un paio di settimane porta con sé i tamponi anti-Covid. Li ...Sono un avidissimo spettatore di programmi di divulgazione storica in tivù. I filmati d'epoca sollecitano in me un appetito bulimico, non ne ho mai abbastanza. Ultimamente, mi vengono serviti piatti m ...