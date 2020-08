Chi ha incontrato Briatore in Sardegna prima di ammalarsi? (Di martedì 25 agosto 2020) Come si è ammalato Flavio Briatore in Sardegna? E chi ha incontrato nei giorni in cui si può essere contagiato con il Coronavirus? Dagospia riferisce un retroscena secondo il quale l’imprenditore già da sabato si fosse accorto di avere la febbre: “Le condizioni del “Bullonaire” non sono disperate, ma comunque gravi. Sabato scorso scopre di avere 38,5 di febbre. All’inizio dà la colpa alla prostatite di cui soffre, poi si spaventa, la febbre non cala, entra in paranoia, chiama Zangrillo e si fa ricoverare al San Raffaele”. Briatore potrebbe essersi ammalato al Billionaire ma nei giorni scorsi ha anche partecipato a una partita di calcetto con altri vip: erano presenti Bonolis padre e figlio, Gabriele Parpiglia, Rovazzi e Sinisa Mihajlovic, poi risultato ... Leggi su nextquotidiano

Come si è ammalato Flavio Briatore in Sardegna? E chi ha incontrato nei giorni in cui si può essere contagiato con il Coronavirus? Dagospia riferisce un retroscena secondo il quale l’imprenditore già ...

Come si è ammalato Flavio Briatore in Sardegna? E chi ha incontrato nei giorni in cui si può essere contagiato con il Coronavirus? Dagospia riferisce un retroscena secondo il quale l'imprenditore già ...