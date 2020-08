«Chi fa il vaccino antinfluenzale rischia meno di prendere COVID-19» (Di martedì 25 agosto 2020) Massimo Galli, infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera spiega che i casi di positività al coronavirus Sars-Cov-2 non destano la stessa preoccupazione rispetto a quelli della prima ondata dell’inverno scorso ma anche che è necessario vaccinarsi contro l’influenza: «Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati». Quindi, i mille e più casi al giorno di contagi, segnalati soprattutto fra chi rientra dalle ferie, non arrivano in ospedale. «No. I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro!) che raramente vanno incontro ... Leggi su nextquotidiano

