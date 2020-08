Chi è Marco, il fidanzato di Gessica Notaro: le curiosità sulla vita del trentenne (Di martedì 25 agosto 2020) La giovane romagnola Gessica Notaro, divenuta simbolo della lotta contro la violenza sulle donne dopo l’episodio spiacevole ad opera del suo ex fidanzato Edinson Tavares, che sfregiandole il volto con dell’acido le cambiò totalmente la vita, ha svelato finalmente sul suo profilo Instagram l’identità della sua nuova fiamma. Nonostante i momenti burrascosi che si è … L'articolo Chi è Marco, il fidanzato di Gessica Notaro: le curiosità sulla vita del trentenne Leggi su dailynews24

BentivogliMarco : Oggi su @repubblica nell'inserto Affari e Finanza, Marco Ruffolo mi intervista sul prossimo Autunno. Insisto,… - LegaSalvini : Questo governo non chiude i porti ma le discoteche. Il risultato è che i nostri imprenditori sono in ginocchio e ch… - borghi_claudio : @VperVents @Complex_plane42 @guffanti_marco @aspide_l @antoniogolfari @bscfederico @marcopalears @carlopiana… - riga_marco : @MauroLeonardi3 Per chi piange un proprio caro defunto.. ???? - visionaria_io : @SuxxTweeter @emme_sette @MastriTina @ettoreandenna @Vallescrivia1 @JetLagEconomist @guffanti_marco Il mondo si div… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Marco Marco Frisati morto a Ferrara, chi era il pescatore uscito fuori strada il Resto del Carlino Cartoleria Marchi, cambio di sede: «Decisione presa nel lockdown»

LUCCA. Nel giro di valzer degli esercizi commerciali di Lucca, entra in pista anche la cartoleria Marchi che, dopo decenni, si trasferisce dalla sede storica di via San Giorgio, in un fondo in via di ...

"Ballando con le Stelle", prove sospese: c'è un positivo

C’è un caso di coronavirus a “Ballando con le Stelle”: si tratta del ballerino Samuel Peron, risultato positivo ad un primo tampone 'veloce' ieri, effettuato a lui come agli altri partecipanti della n ...

LUCCA. Nel giro di valzer degli esercizi commerciali di Lucca, entra in pista anche la cartoleria Marchi che, dopo decenni, si trasferisce dalla sede storica di via San Giorgio, in un fondo in via di ...C’è un caso di coronavirus a “Ballando con le Stelle”: si tratta del ballerino Samuel Peron, risultato positivo ad un primo tampone 'veloce' ieri, effettuato a lui come agli altri partecipanti della n ...