Chi è la volontaria del vaccino COVID-19 allo Spallanzani (Di martedì 25 agosto 2020) È una donna la volontaria a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino contro COVID-19 all’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sette mesi fa un team di ricercatrici, tutto al femminile, aveva isolato la sequenza del Coronavirus Sars-CoV-2. Lei è romana, ha 50 anni ed è la prima dei 90 volontari selezionati dall’Inmi su oltre 7 mila candidature arrivate, dopo aver ricevuto la dose di GradCoV2, vaccino realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica ReiThera di Castel Romano. È stata tenuta in osservazione nel reparto e controllata ogni 4 ore da un’équipe dedicata. Non ... Leggi su nextquotidiano

