Che fine ha fatto “Il Baffo” delle televendite? Oggi a 67 anni i suoi baffi sono diventati così [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) È Roberto Da Crema all’anagrafe ma conosciuto da tutti come “Il Baffo” per via dei suoi folti e scuri baffi che sono diventati un tratto distintivo. Tra gli anni Ottanta e Novanta è stato il re delle televendite e i suoi modi particolari sono rimasti memorabili. Tutti i telespettatori lo ricordano per la sua asma mentre parlava, i pugni sul tavolo e la sua verve nel presentare i prodotti. Il suo stile è inconfondibile e ad Oggi è lontano dal mondo della televisione. Che fine ha fatto? Scopriamolo insieme. Roberto Da Crema, “Il Baffo”, dalle televendite all’imprenditoria, ecco com’è ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Ci sono notizie della redistribuzione negli altri Paesi europei? L’accordo di Malta che fine ha fatto? Grazie PD e… - c_appendino : Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: dopo vent'anni abbiamo messo la parola fine al campo #Rom di via… - LegaSalvini : VE LA RICORDATE? CONDUCEVA IL TG1, ADESSO USA TWITTER PER INSULTARE TUTTI I GIORNI SALVINI E QUELLI CHE LO VOTANO..… - Diegociorra : Quelli che mandano le richieste urgenti di preventivo il 14 agosto e poi spariscono devono fare una brutta fine, ti… - andrea61990928 : RT @ManfrediPotenti: Ecco la prima tragedia #toscana conseguenza del contesto economico derivante dal #Covid19. Era nell' aria, lo sentivam… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Bianco, Rosso e Verdone in tv: che fine hanno fatto i protagonisti (e chi non c’è più) Corriere della Sera America2020: la corsa di Wall Street e la cottura di Trump

Si apre stasera la convention repubblicana e gli osservatori si chiedono se con l’annuncio della cura per il coronavirus con il plasma dei guarit i Trump abbia già giocato il suo asso nella manica. Ma ...

Parla il fondatore di Sant’Egidio. Riccardi: «Così ricordo il mio amico Arrigo Levi»

È stata una lunga amicizia, quella con il giornalista scomparso a 94 anni: «Levi credeva nello spirito di Assisi, con noi si appassionava a migrazioni, antisemitismo, confronto fra credenti e non» Qua ...

Si apre stasera la convention repubblicana e gli osservatori si chiedono se con l’annuncio della cura per il coronavirus con il plasma dei guarit i Trump abbia già giocato il suo asso nella manica. Ma ...È stata una lunga amicizia, quella con il giornalista scomparso a 94 anni: «Levi credeva nello spirito di Assisi, con noi si appassionava a migrazioni, antisemitismo, confronto fra credenti e non» Qua ...