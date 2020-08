Chanel Totti: la direttrice di Gente sulla foto del lato B: "Amareggiata per le reazioni" (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, che aveva indignato Francesco Totti ed Ilary Blasi, la direttrice del giornale, Monica Mosca si è detta Amareggiata per le reazioni generali. Dopo la protesta di Francesco Totti e Ilary Blasi per la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, con titoli e immagine che davano risalto al lato b della ragazza, che ha appena 13 anni, la direttrice del settimanale rompe il silenzio: Monica Mosca si è detta Amareggiata per le reazioni. Nei giorni scorsi sui social ... Leggi su movieplayer

