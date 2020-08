Chanel Totti, la direttrice di Gente si difende: “Valorizzo la famiglia” (Di martedì 25 agosto 2020) Caso della copertina di “Gente” con Chanel Totti, la direttrice del settimana risponde alle critiche con una nota. “Valorizzo donne e famiglia” Non si placano le polemiche in seguito alla pubblicazione in copertina di una foto con Chanel Totti, figlia dell’ex campione della Roma e di Ilary Blasi, dove si mette in risalto l’aspetto fisico della ragazzina di tredici anni, sostenendo che fosse uguale alla madre. Dopo gli attacchi subiti vai social dalla direttrice di Gente, Monica Mosca, il post ironico della madre della ragazza nel quale “ringraziava” la direttrice, ieri è arrivata la segnalazione dell’Ordine dei Giornalisti presso il Consiglio disciplinare che ... Leggi su bloglive

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - PaolaCereda : RT @MichelaMarzano: Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battaglie fe… - GossipItalia3 : Selvaggia Lucarelli sul caso Chanel Totti: «Estate 2011. Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò»… - AgazziNora : RT @MichelaMarzano: Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battaglie fe… -