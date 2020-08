C’è tempo per, clamorosa gaffe di Beppe Convertini. Nathalie Caldonazzo gelata (Di martedì 25 agosto 2020) Martedì 25 agosto 2020 Nathalie Caldonazzo è ospite della nuova puntata di C’è tempo per, come sempre in onda nella mattinata di Rai 1. Un bel cambio di pagina per l’attrice, che dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione di Temptation Island Vip sembra aver trovato una nuova dimensione di vita. “Noi non diveniamo, noi siamo. Non sforzatevi di divenire. Siate”, scrive intanto su Instagram, citando una frase di Bruce Lee. La showgirl è tornata in pista, anzi in teatro, grazie allo spettacolo Passo a Due, Pas De Deux che la vede in coppia con Francesco Brachetti e in collaborazione con Isabella Giannone. Lo show sta toccando diverse città italiane in queste ultime settimane e mette al centro l’amore, ricco di diverse fasi che spaziano dal travolgimento dei sensi fino ... Leggi su caffeinamagazine

AntoVitiello : Domani #Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Serve ancora un po di tempo per trovare l'int… - ilariacapua : Sintesi sul rigurgito anti vaccino post-Ferragostano. Non c'è ancora vaccino pronto e speriamo di arrivarci prest… - SuperQuarkRai : “Quando è ritornata a galla ci hanno ritrovato di tutto. Una vera capsula del tempo. Non solo le armi, ma giocattol… - FilippoZPCaruso : @JorgeTrimy @nicolamosele @mattiafeltri Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale. Ripeto, la discussi… - PE_Italia : ?????? ??Lavori su progetti a tema UE ????? ??Hai idee per coinvolgere la società civile, i giovani anche in vista dell… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera