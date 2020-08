Cattiverie verso Caterina Balivo: “Sei la seconda moglie” e lei sorprende tutti (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Un commento, difficilmente più cattivo, contro Caterina Balivo ha scatenato i fan della conduttrice ma lei non ha battuto ciglio, anzi ha postato nelle sue storie Instagram la semplicità di una famiglia di certo agiata ma che riesce a godere anche di altro, come qualche ora all’orto. In genere la Balivo è pronta a rispondere a tono a volte mortificando anche gli haters per quanto sia pungente e diretta ma questa volta ha scelto il silenzio verso un commento che ha superato ogni limite. Nessuna volgarità, non è questo il caso, ma parole che rischiano di ferire chiunque, forse non lei o forse proprio lei. Caterina Balivo con la sua famiglia è ancora in vacanza in Toscana, nella villa affacciata sul mare è sempre presente sui social e ... Leggi su ultimenotizieflash

CarolFeliciello : @emilimatmorals È davvero un peccato! Da qui si evince che la solidarietà femminile lì è pari a zero ??????? veder t… - TENVERIFESEA : @_rainberry_ infatti, io amo Demet e ho anche la sua icon però è tristissimo che nessuno parli degli insulti verso… - Sa2810__ : Se leggi bene comprendi, il mio twitt è rivolto a persone disturbate,che continuano a scrivere cattiverie dettate d… - jungwosoft : koreaboo deve smetterla di sparare cazzate sono stanca di leggere cattiverie verso idol segnalate perfwvore haena n… - AngelaRiga : Il vero schifo sta nella mancanza di rispetto verso un altra persona... Non si parla di preferenze ma di RISPETTO!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattiverie verso Cattiverie verso Caterina Balivo: “Sei la seconda moglie” e lei sorprende tutti (Foto) Ultime Notizie Flash "Decapitata" la tartaruga di legno nel giardino dei bambini

MONTEMURLO. Un gesto di inciviltà e cattiveria, soprattutto verso i bambini che tanto amano il giardino incantato di via Riva con i suoi animali scolpiti nel legno da abili boscaioli. Il sindaco Simon ...

Gigi Hadid, la polemica dopo una foto: «Finge di essere incinta». E interviene Fedez

Gigi Hadid sta per diventare mamma, ma qualcuno mette in dubbio la sua gravidanza al punto che Fedez che è notoriamente suo estimatore, interviene con un secco «Mollate Gigi». La supermodella è finita ...

