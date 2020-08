Catania, rivoluzione in attacco: Lescano e Russini gli obiettivi (Di martedì 25 agosto 2020) Maurizio Pellegrino, nuovo direttore dell'area sportiva del Catania, è stato chiaro : l'attacco etneo va rivoluzionato . Come riporta la Gazzetta dello Sport, il reparto offensivo è quello che ha la priorità dal punto di vista del mercato rispetto agli altri in casa rossazzurra. Gli obiettivi del nuovo Catania sono Lescano, Russini, ... Leggi su stadionews

Fra meno di tre mesi, un bimotore «Embraer 195» da centoventi posti proverà a mettere definitivamente fine al proverbiale isolamento della provincia di Cuneo dal resto del mondo. Il prossimo 16 novemb ...

Cannabis. Il futuro sarà verde canapa?

È un cult delle erbe. Fior di cultori la considerano il maiale vegetale per antonomasia, perché non c’è pianta più adatta della marijuana ad essere utilizzata e riutilizzata in ogni sua parte È un cul ...

