Caso Viviana Parisi: oggi nuovo sopralluogo e l’autopsia sul corpicino di Gioele, svolta dalle immagini dei droni (Di martedì 25 agosto 2020) E’ in programma questa mattina un nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia (Messina) nelle zone di ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi (8 agosto), e del figlio Gioele di 4 anni (19 agosto), a circa 300 metri di distanza. Successivamente avrà luogo, al Policlinico di Messina, l’esame autoptico sul corpicino di Gioele. Sempre nelle prossime ore, ha precisato ieri il Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, “verrà conferito incarico per esame autoptico, accertamenti genetici e morfologici di vario tipo ad un pool di esperti, ciascuno dotato di specifica professionalità. Saranno nominati, in particolare, la prof.ssa Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legale presso l’università di Messina, ... Leggi su meteoweb.eu

"Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito". Daniele Mondello usato Facebook per manifestare il proprio dissenso e la propria rabbia rispetto a quanto in queste ore si è detto circa ...VENETICO MARINA. «Aiuto, aiuto, non voglio che muori…». Viviana urla, Gioele piange per la paura, arriva l’ambulanza. I vicini pensano che sia per il bambino che sta male, e invece è per lei, terroriz ...