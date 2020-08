Caso Viviana Parisi, il padre: “Ricerche superficiali, avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia molto prima” (Di martedì 25 agosto 2020) “Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co…i“: lo ha affermato Luigino Parisi, il padre di Viviana Parisi, arrivando al tribunale di Patti (Messina) con i suoi legali di fiducia Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. “avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia già molto prima, se io sono un lavoratore devo guardare quelle immagini. Non che ho 16 mila fotogrammi e li guardo quando ho tempo“. Secondo Parisi c’è stata “superficialità” nelle ricerche della figlia e del nipote ... Leggi su meteoweb.eu

LemboEttore : Fino ad oggi non ci siamo occupati di questo gravissimo caso, non avendo elementi certi e consapevoli che tutti ne… - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, svolta dalle immagini dei droni: oggi nuovo sopralluogo e l’autopsia sul corpicino di Gioele - zazoomblog : Caso Parisi: il 4 agosto i droni avevano già fotografato il cadavere di Viviana - #Parisi: #agosto #droni #avevano - infoitinterno : Dj morta, del caso di Viviana e Gioele si occuperà lo psichiatra di Cogne e Novi Ligure. Oggi l'autopsia - Notiziedi_it : Dj morta, del caso di Viviana e Gioele si occuperà lo psichiatra di Cogne e Novi Ligure. Oggi l'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Viviana

Il Messaggero

PATTI (Messina) Per valutare il presunto stato di sofferenza mentale di Viviana Parisi la procura di Patti si affida al criminologo Massimo Picozzi, al quale l’ufficio diretto dal procuratore Angelo c ..."In particolare - spiegano i due penalisti - chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo ...