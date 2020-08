Caso Viviana Parisi: “Forse quei fotogrammi dei droni sono stati guardati con superficialità” (Di martedì 25 agosto 2020) “Avremmo potuto dare una mano per la ricerca di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Noi siamo specializzati in questo tipo di ambienti. Ci resta la grande amarezza di non avete potuto partecipare alle ricerche“: è lo sfogo di Franco Del Campo, Presidente del soccorso alpino e speleologico siciliano, che all’Adnkronos denuncia di non essere stato coinvolto nelle ricerche della 43enne scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele e poi trovata morta l’8 agosto (il piccolo di 4 anni è stato trovato morto il 19 agosto da un volontario, un ex carabiniere in congedo). “La norma prevede che quando c’è una ricerca in zona montane o impervie l’attività di ricerca di una persona è affidata al soccorso alpino che coordina le altre forze in campo: noi invece non siamo ... Leggi su meteoweb.eu

La rabbia del marito di Viviana: “Non ha mai toccato Gioele, basta fango su mia moglie”

"Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito". Daniele Mondello usato Facebook per manifestare il proprio dissenso e la propria rabbia rispetto a quanto in queste ore si è detto circa ...

