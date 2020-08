Caso Viviana e Gioele, nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia (Di martedì 25 agosto 2020) nuovo sopralluogo oggi, nei boschi di Caronia (Messina) nelle zone in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, lo scorso 8 agosto, e del figlio Gioele di 4 anni, lo scorso 19 agosto, a circa 300 metri di distanza in linea d’aria. Subito dopo si terrà, al Policlinico di Messina, l’esame autoptico sul corpicino di Gioele. Nella tarda mattina di oggi il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo conferirà l’incarico per l’esame autoptico, ma anche per gli “accertamenti genetici e morfologici di vario tipo” che saranno affidati a un pool di esperti, “ciascuno dotato di specifica professionalità”, come spiega lo stesso magistrato. Saranno nominati, in particolare, ... Leggi su caffeinamagazine

Nuovi “accertamenti non ripetibili di tipo biologico” sono stati disposti dalla Procura di Patti nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Caronia. Si terranno domani, alle 10.30, nel laboratorio di ge ...

