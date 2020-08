Caso Sicilia, cosa dice davvero la legge: Musumeci può sgomberare i migranti (anche se lui stesso dice di no) (Di martedì 25 agosto 2020) Il rimpallo di responsabilità tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla gestione degli sbarchi incontrollati e dei cosiddetti “campi di concentramento” in cui sono ammassati migranti senza rispetto della dignità umana e delle norme anti Covid-19 sta evidenziando una propensione dell’attuale classe dirigente a fare “ammuina” e depistare l’opinione pubblica sulle reali responsabilità. Ma da questa ‘mala governance’ derivano costi e danni esorbitanti, a tutto vantaggio del business dell’immigrazione, che continua a prosperare, in linea con il macabro refrain emerso dall’inchiesta su Mafia Capitale per cui “con gli immigrati si fanno molti ... Leggi su tpi

ilriformista : Sull'ordinanza di #Musumeci in Sicilia arriva la denuncia di @davidefaraone contro il presidente e @matteosalvinimi - annamaria_ff : RT @ilriformista: Sull'ordinanza di #Musumeci in Sicilia arriva la denuncia di @davidefaraone contro il presidente e @matteosalvinimi http… - Marcocau70 : @Morenozagor Eh ma il caso di Gioele è in Sicilia, là dove guardano le registrazioni del drone dopo 15 giorni... - Mimosa13Me : #Faraonevergognati. La Sicilia é diventata spazzatura per colpa vostra. Sempre i magistrati tirano in ballo! Un cas… - davidefaraone : RT @ilriformista: Sull'ordinanza di #Musumeci in Sicilia arriva la denuncia di @davidefaraone contro il presidente e @matteosalvinimi http… -