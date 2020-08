Casi di coronavirus dopo la serata in discoteca: oltre 200 giovani forlivesi chiedono il tampone (Di martedì 25 agosto 2020) ... il codice fiscale ed un numero di telefono al quale essere ricontattati: per informazioni è disponibile l'indrizzo mail profilassi.fo@auslromagna.it, oppure il numero 338.3045543 dalle 8:30 alle 18. ... Leggi su forlitoday

you_trend : ?? #Coronavirus, 24 agosto 2020 • Attualmente positivi: 19.195 • Deceduti: 35.441 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - you_trend : ?? #Coronavirus: tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa ?? Tuttavia… - slvrmg : RT @Agenzia_Ansa: Sono 58 i casi di positività al #coronavirus su 87 tamponi eseguiti fra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo #ANSA h… - CronacheNuoresi : Coronavirus. Due casi di positività accertati a Orgosolo... -

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che, contro la pandemia da coronavirus, in Spagna verrà impiegato l'esercito. I numeri del contagio nella penisola iberica stanno salendo a ritmi ...Sono i primi due casi in paese dall'inizio della pandemia. I due erano stati in vacanza nella costa gallurese ORGOSOLO. Per la prima volta dall'inizio della pandemia si segnalano due casi di positivit ...