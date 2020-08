Carmen Di Pietro Instagram, in costume sfoggia addominali di marmo: «Sembri una ventenne!» (Di martedì 25 agosto 2020) Carmen di Pietro ha pubblicato sul suo account Instagram una foto davvero esplosiva. La bella showgirl lucana ha da poco spento le 55 candeline, anche se non si direbbe visto il fisico mozzafiato che sfoggia orgogliosamente sui social! Sulle sue pagine, Carmen di Pietro è decisamente prolifica, su Instagram si contano la bellezza di 817 post pubblicati, molti dei quali esaltano la sua fisicità statuaria. In effetti per Carmen di Pietro gli anni sembrano non passare mai. Merito di una corretta alimentazione e delle tante ore passate in palestra, l’ex modella ha ancora una silhouette da urlo, capace di far invidia alle giovani influencer. «Sono rimasto senza parole» le scrive un fan sotto lo scatto. ... Leggi su urbanpost

oroscopoporno : 'O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna? tu capivi il suo cenno ed il suo detto? Egli ha… - addictedtojoy : So che lo avete letto con la voce di Carmen di Pietro ?? - riondino_pietro : @Zetaricordi @carmen_distaso Sarà stata colpa dei migranti - riondino_pietro : @apri_la_mente @carmen_distaso Hai ragione. Peccato che i coglioni sono co. Salvini - Para_cetamolo : Carmen Di Pietro who -

