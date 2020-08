Carlo Calenda | ' sui videogiochi mi sono sempre sbagliato | fanno parte della cultura' ma in realtà èLuca Bizzarri?

Carlo Calenda: 'sui videogiochi mi sono sempre sbagliato, fanno parte della cultura' ma in realtà è...Luca Bizzarri? (Di martedì 25 agosto 2020) "Certo, sui videogiochi mi sono sempre sbagliato. fanno parte della cultura, indipendentemente che lo si voglia o no. Ergo bisogna conoscerli e capirli. Sui videogiochi ho sempre avuto una visione parziale, è capitato anche a me, come a molti miei colleghi, di giudicare senza conoscere. Ma fanno parte anche loro della cultura, e bisogna capirli e conoscerli per capire e conoscere le generazioni presenti e future".Come, come? Un politico italiano che non solo ammette di aver sbagliato ma che definisce i videogiochi una parte integrante della cultura e un qualcosa ... Leggi su eurogamer

HuffPostItalia : Luca Bizzarri sarà social media manager di Carlo Calenda per 24 ore - Open_gol : «Beh dalle interazioni direi che Luca Bizzarri ha vinto 20 a 0» Questo il giudizio finale del leader di Azione. No… - La7tv : #omnibus Duro attacco di @CarloCalenda che risponde ad un video di @DaniloToninelli: 'E' vergognoso, parla di poltr… - mauricetti : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @LucaBizzarri ??Complimenti a Luca Bizzarri per il coraggio, a Carlo Calenda per la f… - YeyeSkrt : RT @perchetendenza: 'Bizzarri': Perché fino a domani sarà il social media manager di Carlo Calenda -