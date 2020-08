Carinola, revoca Marrese: il Pd chiarisce la propria posizione (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCarinola (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Pd di Carinola, a firma della Segretaria, Laura Passaretti. “Il Partito Democratico di Carinola ritiene necessario rendere nota la propria posizione in merito alla crisi amministrativa culminata con la revoca dell’Assessore Antimo Marrese da parte del Sindaco. Giova premettere che il PD collabora con l’Amministrazione Comunale a seguito di un accordo programmatico, e non ha mai fatto mancare il proprio impegno ed il supporto politico, a volte determinante, per l’approvazione di importanti punti all’O.d.G. in Consiglio Comunale. Consapevole dei seri problemi amministrativi a cui dover far fronte, in particolare rispetto al piano ... Leggi su anteprima24

