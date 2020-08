Caravino, il paese dove nessuno vuole fare il sindaco: arriverà un commissario (Di martedì 25 agosto 2020) Sono scaduti i termini per presentare le liste per le prossime amministrative e nessuno dei 929 abitanti ha presentato la sua candidatura a sindaco. Caravino, il paese piementose alle porte di Torino ... Leggi su tgcom24.mediaset

YouMakeRobots : RT @BDaigo: #Arduino Caravino, il paese di re Arduino dove nessuno vuole fare il sindaco - - BDaigo : #Arduino Caravino, il paese di re Arduino dove nessuno vuole fare il sindaco - - AvvMennillo : Caravino, il paese di re Arduino dove nessuno vuole fare il sindaco - AvvMennillo : Caravino, il paese di re Arduino dove nessuno vuole fare il sindaco - Corriere : Caravino, il paese di re Arduino dove nessuno vuole fare il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Caravino paese

TGCOM

Caravino, il paese piementose alle porte di Torino famoso per il castello di Masino arroccato a pochi chilometri dal centro storico, rimarrà senza sindaco almeno fino alla primavera. Una serie di ...Sono scaduti i termini per presentare le liste per le prossime amministrative e nessuno dei 929 abitanti ha presentato la sua candidatura a sindaco. Caravino, il paese piementose alle porte di Torino ...