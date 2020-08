Cantina spagnola inventa l’acqua miracolosa al sapore di vino: non fa ubriacare né ingrassare (Di martedì 25 agosto 2020) È avvenuto nella regione della Galizia, in Spagna. Un’azienda vinicola spagnola ha ideato un’acqua particolare, il cui sapore sarebbe riconducibile al vino. Questa “acqua al vino” permetterebbe ai consumatori di godere del gusto dell’alcolico, sia rosso che bianco, senza subirne gli effetti collaterali. La bevanda infatti non fa ubriacare né ingrassare. Ma vediamo meglio come ci sono arrivati. inventano “l’acqua al vino”: ecco come è nata l’idea L’acqua particolare aromatizzata al vino si chiama Vida Gallaecia. La bevanda nasce dalla collaborazione tra la Cantina Bodega Líquido Gallaecia e i ricercatori del Consejo Superior ... Leggi su velvetgossip

Degustazione di bianchi macerati dalla Spagna alla Georgia

Degustazione di bianchi macerati dalla Spagna alla Georgia

Giovedì 27 agosto alle ore 10 presso la Fattoria San Vito di Calci si terrà la degustazione "SULLE BUCCE" dedicata ai vini bianchi macerati dalla Spagna alla Georgia. La degustazione è a cura di Matte ...

