«Candyman», la vera storia dietro al nuovo horror di Jordan Peele (Di martedì 25 agosto 2020) La storia di Candyman, il classico horror degli anni '90 che funge come una sorta di prequel del nuovo film di Jordan Peele, è folle, ma non così folle o spaventosa come i casi di omicidio e linciaggio da cui il famoso cattivo e la leggenda hanno la loro origine. Il film Candyman non è ispirato a storie soprannaturali, ma non illuderti: questo non significa che siano meno spaventose degli eventi nel film. «Candyman», leggenda metropolitana vs storia vera La versione anni '90 segue il personaggio di Helen Lyle una studentessa che decide di avviare un'indagine sulle leggende che girano attorno al personaggio di Candyman, pensando che debbano essere false o frutto di ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Candyman vera I primi passi di Christina Aguilera Stonemusic.it Dopo Black Lives Matter l'horror afroamericano è sempre più politico

"È un film provocatorio, che racconta questi tempi". Così definiva Antebellum qualche tempo fa la sua protagonista Janelle Monáe che, dopo una serie di ruoli fortunati (Moonlight, Il diritto di contar ...

"È un film provocatorio, che racconta questi tempi". Così definiva Antebellum qualche tempo fa la sua protagonista Janelle Monáe che, dopo una serie di ruoli fortunati (Moonlight, Il diritto di contar ...