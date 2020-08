Campo Rom abusivo, a Torino dopo vent’anni abbiamo messo la parola fine (Di martedì 25 agosto 2020) Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Da ieri mattina, anche il Campo rom abusivo di via Germagnano è stato definitivamente liberato e l’area posta sotto sequestro. dopo corso Tazzoli e via Germagnano 10, si tratta di un altro intervento svolto da questa amministrazione per affrontare concretamente un tema estremamente delicato di cui avevamo promesso di occuparci. Promessa mantenuta: il Campo Rom di Via Germagnano 10 è un capitolo chiuso. pic.twitter.com/5mq1pIErZE — Chiara Appendino (@c appendino) February 14, 2020 Azioni, non propaganda Prima di andare ai numeri dell’intervento, di cui abbiamo parlato in conferenza stampa, lasciatemi affrontare l’aspetto politico della questione. E, vi anticipo, lo ... Leggi su ilblogdellestelle

