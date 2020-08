Campioni dello sport e Covid-19: Usain Bolt positivo, l’ansia di Serena Williams (Di martedì 25 agosto 2020) Anche i campioni dello sport mondiale di ieri e di oggi stanno giocando una partita contro un nemico invisibile. Come tutto il resto dell’umanità sono costretti a fare i conti con la pandemia che per mesi ha fermato le discipline sportive, con conseguente slittamento dei grandi eventi, dalle Olimpiadi di Tokyo al Tour de France, da Wimbledon agli Europei di calcio. Il mondo dello sport è uscito dal lockdown, ma brancola ancora nel tunnel dell’ansia come dimostrano le due storie, di Usian Bolt e Serena Williams. Leggi su vanityfair

Maui_74 : @ilRomanistaweb Salary cap come nelle leghe americane... con un eventuale tetto salari differenziato se partecipi s… - liberatinico : @Rinograziano67 @salvatore1953 @Sara__14Jun Oggi eseguono tamponi in larghissima scala anche su chi non ha sintomi.… - Campioni_cn : Bocce U15 volo: Auxilium Saluzzo a caccia dello scudetto - edizionislam : Due libri di Nicola Roggero... Caro nemico Anquetil e Poulidor, Evert e Navratilova... Quando rivalità e amicizia… - SassoGsgsasso5 : @Corriere Mazzinghi-Benvenuti : due grandi campioni e gentiluomini dello sport pugilistico ! R.i.p. Mazzinghi -