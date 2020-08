Camilla Luddington mamma bis: la prima foto col neonato e il racconto della gravidanza in piena pandemia (Di martedì 25 agosto 2020) Camilla Luddington è mamma di un maschietto: l'attrice di Grey's Anatomy, interprete della specializzanda Jo Wilson, ha dato alla luce il su secondo figlio, Lucas, nato dall'unione col collega Matthew Alan. Camilla Luddington, 36 anni, ha dato al figlio il nome del marito - il bambino si chiamerà infatti Lucas Matthew Alan - e ha annunciato il lieto evento sui social con un'immagine che la ritrae con il piccolo in ospedale, presumibilmente poco dopo il parto. "Dopo quello che sembrava un terzo trimestre lungo un anno... finalmente è successo!! Matt ed io siamo così felici di annunciare la nascita del nostro dolce bambino Lucas, altrimenti noto come il mio piccolo leone" ha annunciato l'attrice su Instagram. La coppia ha anche una bambina, la ... Leggi su optimagazine

PunkLullaby : È nato il figlio di Camilla Luddington piangoooo che bello ????????? - inlovewithiron : Camilla Luddington è diventata mamma ???? Sono felicissima per lei! - admirescorsone : jskdsksjjs el stan camilla luddington chau ni q lo hubiese usado mjcho - warriorqueenasf : @MERTHCN camilla luddington. caterina scorsone - easysabatini : CAMILLA LUDDINGTON CAMILA CABELLO ORIANA SABATINI -

