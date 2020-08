Camicia da uomo: il trend di fine estate indossato dalle vip (Di martedì 25 agosto 2020) La Camicia da uomo è il trend di fine estate indossato dalle donne. Molte vip l’hanno sfoggiata rendendola sensuale. Vediamo quella indossata da Emma Marrone La Camicia da uomo è il trend di fine estate. Indossata da molte donne famose è uno dei capi di abbigliamento che se indossato in una certa maniera, dona un tocco di sensualità e glamour. Un intramontabile capo maschile in versione glamour: sembra strano ma è proprio così! L’indumento che siamo abituati a vedere ad un uomo si trasforma nettamente in un capo sexy e fashion se messo come copricostume o se abbinato a pantaloncini. Vediamo la ... Leggi su bloglive

Vi è mai capitato di "rubare" qualche capo di abbigliamento dall'armadio del partner, del fratello o del padre? Il trend dell'ultimo mese dell'estate 2020 fa al caso vostro. Anche se all'apparenza può ...

