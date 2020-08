Call of Duty: Black Ops Cold War, la Cina banna il trailer perché contiene immagini delle proteste di Piazza Tienanmen (Di martedì 25 agosto 2020) Un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War è stato pubblicato pochi giorni fa, ma da allora è stato bannato in Cina a causa dell'inclusione di immagini delle proteste di Piazza Tienanmen del 1989.La notizia arriva da CBR, dove è stato recentemente pubblicato un report sul trailer. A quanto pare, ci sono in realtà due teaser trailer separati, uno dei quali è lungo meno della metà dell'altro.Potete vedere il trailer originale e più lungo qui sotto, ed è quello che include le immagini che sono state censurate. Al minuto 1:05, vedrete le ... Leggi su eurogamer

