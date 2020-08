Call of Duty: Black Ops Cold War, annunciato l'orario dell'evento reveal (Di martedì 25 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War è stato ufficialmente annunciato da Activision pochi giorni fa con un trailer che, a quanto pare, è stato censurato in Cina perché include immagini della protesta di Piazza Tienanmen.Al momento dell'annuncio, abbiamo appreso che Activision presenterà il nuovo capitolo della serie domani, 26 agosto, e ora abbiamo scoperto anche quale sarà l'orario preciso dell'evento reveal.L'account Twitter Black Ops Cold War and Warzone News ha confermato che il reveal sarà trasmesso all'interno del battle royale Warzone alle ore 19:30 italiane.Leggi altro... Leggi su eurogamer

