Calendario Formula 1 2020 – Aggiunte 4 nuove gare: la stagione si chiuderà il 13 dicembre (Di martedì 25 agosto 2020) Il Calendario della Formula 1 per la stagione 2020 si arricchisce di altre 4 gare, per un totale di 17 corse. Attraverso un comunicato ufficiale, è stata nota l’introduzione in Calendario di altre 4 tappe in Oriente. La prima è quella della Turchia, con il Gp di Istanbul calendarizzato per il 15 novembre; successivamente il back to back in Bahrain per due gare nei weekend del 29 novembre e del 6 dicembre; tappa conclusi ad Abu Dhabi il 13 dicembre. Confermata l’assenza del Gp della Cina. Il nuovo Calendario della Formula 1 per la stagione 2020: 5 luglio – Zeltweg (Gp Austria) 12 luglio – Zeltweg (Gp Austria) 19 luglio – ... Leggi su sportfair

Anche la Formula 2 ha ufficialmente la sua chiusura di stagione 2020. Dopo l'annuncio del calendario F1, è arrivato quello della categoria cadetta: gli ultimi due appuntamenti avranno luogo entrambi i ...

