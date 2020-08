Calciomercato – Tonali sarà un giocatore dell’Inter a prescindere da chi sarà l’allenatore (Di martedì 25 agosto 2020) Sandro Tonali sarà un giocatore dell’Inter Sono tante le incertezze legate al futuro dell’Inter soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica e qualche poltrona dirigenziale che potrebbe saltare. In questo clima, secondo Tuttosport, l’unica certezza è rappresentata dall’arrivo nel club nerazzurro di Sandro Tonali dal Brescia. “Sarà soltanto questione di tempo, perché Sandro Tonali attende soltanto l’incontro tra Beppe Marotta e Massimo Cellino per coronare il sogno di diventare un giocatore dell’Inter. L’accordo con il club nerazzurro, sulla base di un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione (bonus inclusi), è già stato trovato. Ora dovrà arrivare la fumata bianca tra i club. E, per ... Leggi su intermagazine

