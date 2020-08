Calciomercato serie B, Chievo e Cosenza ci provano per Millico (Di martedì 25 agosto 2020) : clivensi e rossoblù tenteranno l’assalto al giocatore del Torino Vincenzo Millico è finito nel mirino di ben due squadre di serie B. L’attaccante granata – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace sia a ChievoVerona che Cosenza. Nel fine settimana – si legge – la società calabrese ha presentato una richiesta di prestito per il giocatore: una strada percorribile, ma i rossoblù dovranno fare molta attenzione all’interesse del Chievo per il giovane attaccante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #KimMinJae, un #mostro coreano per la #Lazio: somiglia a #VanDijk e litiga coi cinesi - Gazzetta_it : #calciomercato #Cina #Inter, #Suning e l’ok di #Pechino: così #Messi diventa un affare... di Stato - gnomini : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #juve #Higuain verso l’addio, risoluzione più vicina. Nove uomini in sospeso: se arriva un’offerta... https… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: spunta una vecchia conoscenza della #SerieA - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Benevento, #Foulon ha firmato fino al 2023. Un terzino di spinta per Pippo ? Acquistato a titolo def… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Serie A: tutti gli affari UFFICIALI Calciomercato.com Calciomercato serie B, Chievo e Cosenza ci provano per Millico

: clivensi e rossoblù tenteranno l’assalto al giocatore del Torino Vincenzo Millico è finito nel mirino di ben due squadre di serie B. L’attaccante granata – si legge sull’edizione odierna de La Gazze ...

Ronaldo è il primo Supercannoniere di Calciomercato.com. Battuti Immobile e Lukaku

Con le finali di Champions ed Europa League si è chiusa la lunghissima stagione 2019-20. Il primo Supercannoniere di Calciomercato.com è Cristiano Ronaldo, arri ...

: clivensi e rossoblù tenteranno l’assalto al giocatore del Torino Vincenzo Millico è finito nel mirino di ben due squadre di serie B. L’attaccante granata – si legge sull’edizione odierna de La Gazze ...Con le finali di Champions ed Europa League si è chiusa la lunghissima stagione 2019-20. Il primo Supercannoniere di Calciomercato.com è Cristiano Ronaldo, arri ...