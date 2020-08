Calciomercato Napoli, Edinson Cavani rifiuta la Juventus per rispetto dei tifosi azzurri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Edinson Cavani non è ancora certo del proprio futuro. Dopo il no al Benfica, negli scorsi giorni ha rifiutato un’altra squadra. A dare questa indiscrezione di mercato è stato il giornalista ed esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, ai microfoni della tv satellitare: “C’è stato tentativo della Juventus per Cavani qualche settimana fa. Ma ci risulta che il Matador non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi per il suo trascorso al Napoli e per il fatto che la sua famiglia in particolare i suoi figi vivono a Napoli. L’attaccante uruguayano non se la sente di tradire i tifosi del Napoli andando alla Juve“. I supporters azzurri si stanno già ... Leggi su calciomercato.napoli

Inviato a Castel di Sangro Non è un segnale di crisi, non pensate che sia una marcia indietro. Ma l'emergenza legata al Covid, lo stop per due mesi della stagione sportiva, il ritorno senza pubblico e ...

Arsenal, l’agente di Gabriel: «Rifiutate proposte più redditizie per i Gunners»

Gabriel Magalhaes ha scelto l’Arsenal, rifiutando la corte serrata del Napoli. A parlare della decisione del difensore è stato il suo agente, ai microfoni del The Sun. «L’Arsenal non si avvicinava all ...

