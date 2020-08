Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik vuole sempre la Juventus, che preferisce Edin Dzeko (Di martedì 25 agosto 2020) Sono sempre tanti i nomi per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il mercato bianconero punta in particolar modo Raul Jimenez e Duvan Zapata, che però costano tantissimo. Ecco allora che restano in piedi anche le candidature di Alexandre Lacazette dell’Arsenal e Arkadiusz Milik del Napoli, che vorrebbe la Juve con tutto se stesso e rischia di rimanere imbrigliato a Napoli. Edin Dzeko rimane comunque il centravanti preferito del mister Andrea Pirlo. Per accontentare l’allenatore, il club sarebbe disposto anche a fare un’eccezione sul progetto di svecchiamento della rosa e di abbattimento del monte ingaggi. Edin ... Leggi su calciomercato.napoli

Ecco allora che restano in piedi anche le candidature di Alexandre Lacazette dell’Arsenal e Arkadiusz Milik del Napoli, che vorrebbe la Juve ... quello che sta diventando il principale nodo del ...

Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato, ne ha parlato in un intervento ...

