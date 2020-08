Calciomercato Napoli – Annunciato il rinnovo di Zielinski (Di martedì 25 agosto 2020) L’accordo era stato formalmente raggiunto da qualche giorno, e durante la conferenza stampa indetta da De Laurentiis durante il ritiro prestagionale del Napoli, l’accordo di rinnovo tra il Napoli e il centrocampista polacco Piotr Zielinski è divenuto ufficiale. L’ex Udinese ed Empoli rappresenta una certezza per l’ossatura della squadra partenopea, sensazione confermata dalla titolarità assoluta sia con Ancelotti che con Gattuso nella seconda parte dello scorso campionato. Calciomercato Napoli – Annunciato il rinnovo di Zielinski Giornal.it. Leggi su giornal

CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) - "Sono rimasto sorpreso perché siamo arrivati ieri e per le strutture, le persone e la disponibilità è tanta roba. Non pensavo a un posto così. Tanto facile fare calcio co ...

De Laurentiis: "Rinnovato il contratto a Zielinski. Sul futuro di Koulibaly..."

Io sono un visionario, devo prevedere il futuro, sul cambio del format è un problema della federcalcio, dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare, ma non bisogna accogliere le novità come un male, molto ...

