Calciomercato Juventus, tentativo per Cavani: il ‘Matador’ rifiuta per amore… del Napoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus prosegue la caccia al sostituto di Gonzalo Higuain, che lascerà nelle prossime settimane il club bianconero come confermato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa di oggi. Foto Getty / Francesco PecoraroSul taccuino di Paratici ci sono Milik e Dzeko ma, secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore la società campione d’Italia ha fatto un tentativo per Edinson Cavani, svincolato dal Paris Saint-Germain. La Juve ci ha provato dopo che la trattativa tra il Matador e il Benfica si è arenata, ma il giocatore ha preferito declinare considerando il suo amore per il Napoli. Una posizione che potrebbe però cambiare nei prossimi giorni, nel caso in cui Cavani non trovasse una valida alternativa alla Juventus.L'articolo ... Leggi su sportfair

