Cagliari: nuovi test Covid, giocatori tutti negativi (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - Cagliari, 25 AGO - Terzo tampone negativo per i giocatori del Cagliari. È arrivato nel tardo pomeriggio l'esito dei controlli effettuati ieri dal gruppo squadra agli ordini di Di Francesco. Un ... Leggi su corrieredellosport

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA ...Terzo tampone negativo per i giocatori del Cagliari. È arrivato nel tardo pomeriggio l'esito dei controlli effettuati ieri dal gruppo squadra agli ordini di Di Francesco. Un importante traguardo: da d ...